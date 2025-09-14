Carlos Rivera elogia el aspecto de su esposa, Cynthia Rodríguez, al ser jurado de Miss Universo

Cynthia Rodríguez es una cantante y actriz mexicana, que se ha encargado de deslumbrar las pantallas con su talento actoral y belleza única. Recientemente, la artista explicó que formó parte del jurado de Miss Universo 2025, siendo un importante paso dentro de su trayectoria.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tuvieron la bendición del Papa. [VIDEO] Cynthia Rodríguez le contó a Pati Chapoy cómo consiguieron la bendición del Papa antes de su luna de miel. Además, tuvieron una celebración flamenca.

Ante el importante anuncio, Carlos Rivera, aprovechó la oportunidad para celebrar el anuncio y elogió el aspecto de su esposa. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe, así que no te pierdas de toda la información.

¿Qué mensaje dejó Carlos Rivera a su esposa?

En una publicación, el portal oficial de Miss Universo 2025, anunció que Cynthia Rodríguez fue jurada en el importante certamen de belleza, resaltando que es un gran honor que una personalidad querida de la televisión mexicana participe en dicho certamen.

Dentro del mensaje que dejó, explica el certamen que fue un gran momento para celebrar la belleza y cultura mexicana al llevar a una celebridad única, llena de talento, versatilidad y carisma.

Ante el anuncio, Carlos Rivera, no dejó pasar la oportunidad de elogiar el aspecto de su esposa y dejar un tierno mensaje:

“La más bella del universo, tú”

Varios seguidores dejaron una hilera de corazones, mientras que su esposa aprovechó el momento para decirle a Carlos Rivera cuánto lo amaba, dejando en claro el gran amor y apoyo que existe entre ambos. La cantante se ha encargado de recalcar que fue un gran paso para ella, además de ser un orgullo al ser parte del jurado.

¿Quién representará a México en Miss Universe 2025?

Aunque todavía faltan varias semanas para el Miss Universe 2025, ya se están preparando los últimos detalles para el gran evento, un certamen de belleza que reúne a mujeres que representan a cada país, buscando obtener la corona y el título internacional. El gran evento se llevará a cabo el 21 de noviembre del 2025.

Además, de contar con la presencia de Cynthia Rodríguez como jurado en el certamen nacional, dentro del concurso internacional estará Fátima Bosch, quien se encargará de representar a México en el certamen mundial, una tabasqueña que tendrá la importante labor de poner en alto la bandera mexicana.