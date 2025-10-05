Al Extremo | Programa 5 de octubre del 2025

En la edición de Al Extremo de este domingo 5 de octubre, el chef Rahmar Villegas nos explicó a cómo hacer un cheescake de mazapán; la bruja Zulema aconsejó a un televidente que no sabe cómo acercarse a su hijo después de 15 años de sin que este no supiera el paradero de su padre; ‘El Diablo’ Becerril expuso como, a plena luz del día, un hombre trepó a un segundo piso para poder entrar a un edificio que tenía una ventana abierta; Alejandra Carvajal contó la historia de Fernando Núñez, superó su adicción a las drogas y su paso por la prisión.

