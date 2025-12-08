La Granja VIP: Todo lo que debes saber sobre el cierre de votaciones HOY, 7 de diciembre de 2025

La recta final de La Granja VIP está cada vez más cerca y, sin duda, este domingo 7 de diciembre se perfila como uno de los días más importantes de la semana. Con los granjeros nominados: Fabiola Campomanes, César Doroteo, “Teo”, Sergio Mayer Mori y La Bea, enfrentándose en una de las jornadas más tensas de la semana, apoyar a tu favorito es más importante que nunca. Aquí te contamos de forma clara y actualizada, cómo y cuándo cierran las votaciones y, sobre todo, cómo participar para salvar a tu favorito.

¿Quiénes están nominados esta semana?

Esta semana es clave para los granjeros que dependen del voto del público. Fabiola Campomanes, César Doroteo, “Teo”, Sergio Mayer Mori y La Bea son los granjeros que se encuentran nominados. Sin duda, todos ellos han enfrentado retos físicos y mentales, que los han convertido en grandes jugadores. No obstante, eres tú quien tiene la última palabra con tu voto.

¿A qué hora cierran las votaciones HOY, 5 de diciembre?

Como cada semana, las votaciones dan comienzo en cuanto concluye La Asamblea, justo en el momento en que Adal Ramones anuncia oficialmente a los nominados; desde ese momento todos pueden votar.

Las votaciones cierran durante La Gala de Eliminación, ceremonia que es transmitida entre las 8:00 P.M y las 11:00 P.M. (hora del centro). Adal Ramones es el encargado de anunciar oficialmente el cierre de votaciones, por lo que hasta un momento antes de la señal, puedes apoyar a tu favorito. Recuerda que, en cuanto la señal esté dada, las votaciones se cierran de manera definitiva.

¿Dónde ver La Gala de Eliminación y cómo seguir el cierre en vivo?

Recuerda que La Gala de Eliminación se transmite por Azteca UNO; además, puedes seguir la transmisión en línea a través del sitio oficial de La Granja VIP y, por supuesto, desde la app TV Azteca En Vivo. Recuerda que cada voto cuenta y puedes apoyar a tu granjero favorito hasta que la señal esté dada.