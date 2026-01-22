Al Extremo | Programa 22 de enero del 2026
El equipo de Al Extremo salió a las calles de la CDMX para preguntarle a las personas de qué están hartos, y las respuestas para esta sección estuvieron llenas de creatividad.
Disfruta de un programa lleno de diversión, entretenimiento e información de calidad, en el que además de conocer los videos más populares de la red tendrás las mejores recomendaciones de lugares para comer. Por otro lado, estarás informado sobre los sucesos más importantes que se viven en las calles de la Ciudad de México.