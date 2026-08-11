Desde la Cocina Oculta de MasterChef 24/7: Así se preparan para la gala de “Beneficios y Castigos” de esta noche (VIDEO)

La gala de “Beneficios y Castigos” de este martes en MasterChef 24/7 inició desde temprano para los cocineros. Los concursantes recibieron instrucciones de ir a la Cocina Oculta para comenzar a preparar tres bizcochos, con rellenos y coberturas, por lo que todos se pusieron manos a la obra con la intención de estar listos para el “dulce” reto que les espera.