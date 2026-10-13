¿Es malo consumir fruta durante el embarazo? Esto es lo que debes saber de la diabetes gestacional

¿Sabes qué es la diabetes gestacional? Víctor Landeros recibió en Tocho Morocho a Nallely Moreno, ginecóloga maternofetal, quien profundizó sobre la diabetes gestacional y explicó por qué se le conoce como el riesgo silencioso del embarazo. ¿Se debe evitar el consumo de las frutas para prevenir la diabetes gestacional? ¿Cómo se detecta la diabetes gestacional? ¡Toma nota y comparte!