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En Vivo

La Chicuela entrevista a “El Conde” y descubre cómo nació su show con seis caballos

El cantante compartió cómo prepara uno de los espectáculos ecuestres más llamativos de su carrera.

Por: Hugo Pantoja

La Chicuela conversó con Juan Carlos “El Conde”, quien habló sobre el trabajo y la dedicación que implica presentar su espectáculo ecuestre con seis caballos. El artista explicó los cuidados, el entrenamiento y la logística que requiere un show de esta magnitud, además de compartir la pasión que lo ha llevado a combinar la música con un montaje que busca sorprender al público en cada presentación.

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