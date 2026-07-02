La Chicuela entrevista a “El Conde” y descubre cómo nació su show con seis caballos

La Chicuela conversó con Juan Carlos “El Conde”, quien habló sobre el trabajo y la dedicación que implica presentar su espectáculo ecuestre con seis caballos. El artista explicó los cuidados, el entrenamiento y la logística que requiere un show de esta magnitud, además de compartir la pasión que lo ha llevado a combinar la música con un montaje que busca sorprender al público en cada presentación.