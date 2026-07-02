La Chicuela entrevista a “El Conde” y descubre cómo nació su show con seis caballos
El cantante compartió cómo prepara uno de los espectáculos ecuestres más llamativos de su carrera.
La Chicuela conversó con Juan Carlos “El Conde”, quien habló sobre el trabajo y la dedicación que implica presentar su espectáculo ecuestre con seis caballos. El artista explicó los cuidados, el entrenamiento y la logística que requiere un show de esta magnitud, además de compartir la pasión que lo ha llevado a combinar la música con un montaje que busca sorprender al público en cada presentación.