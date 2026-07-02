La Pura Sabrosura descubre un rincón de Tlalpan con más de 30 guisados

La Pura Sabrosura visitó un tradicional negocio de tacos de guisado en Tlalpan, reconocido por ofrecer más de 30 opciones para todos los gustos. Desde recetas caseras hasta preparaciones típicas mexicanas, el establecimiento se ha convertido en un referente para quienes buscan sabor, variedad y una auténtica experiencia gastronómica en uno de los puntos más concurridos de la zona.