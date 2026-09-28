Al Extremo analiza el domingo de eliminación de La Granja VIP y el polémico pleito en el palenque
Vanessa Claudio, Alex Garza y Pamela Cortés repasaron los momentos que marcaron el fin de semana.
Las conductoras de Al Extremo, Vanessa Claudio, Alex Garza y Pamela Cortés, hablaron sobre todo lo que ocurrió durante el domingo de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada. Carlos Trejo fue quien dejó la competencia, mientras que Ivonne Montero fue elegida nuevamente como peón y Azalia se sumó a esta posición tras ser elegida por el público. Además, las conductoras comentaron el pleito ocurrido en el palenque entre Niurka, Natalia Alcocer y Manelyk.