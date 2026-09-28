¡Kecho ya tiene conductora estelar! Pamela Cortés gana la prueba de Noti Kecho

Kecho está en busca de la conductora estelar de Noti Kecho, por lo que Vanessa Claudio, Alex Garza y Pamela Cortés acudieron a un peculiar casting. Las tres tuvieron que demostrar sus habilidades al narrar una nota y, tras la prueba, Pamela Cortés fue elegida para quedarse como conductora. Sin embargo, Kecho dejó claro que también tiene espacio para Vanessa Claudio y Alex Garza.