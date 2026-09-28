Al Extremo: confesiones, historias sorprendentes y el resumen de La Granja VIP
Una emisión llena de momentos inesperados, desde las historias del público hasta los acontecimientos que dieron de qué hablar en La Granja VIP.
En esta emisión de Al Extremo, el público compartió las cosas que borraría de su vida, desde momentos incómodos hasta experiencias dolorosas. Además, se conoció a la nueva conductora de Noti Kecho y se repasó todo lo ocurrido en La Granja VIP, incluida la eliminación de Carlos Trejo.