¡Andaba por la ciclovía y un camión lo atropelló! Así sucedió en Iztapalapa

¡Su pecado fue circular en su bicicleta! La víctima de 30 años pedaleba sobre la ciclovía en Iztapalapa, en la zona de Guelatao, cuando una unidad de la ruta 37 dio vuelta a la derecha y el pesado vehículo le pasó por encima al joven ciclista. Detuvieron al operador y lo trasladaron al Ministerio Público. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.