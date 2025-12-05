¿Edna podría abandonar la novena temporada de Exatlón México porque extraña a su hija?

Edna Carrillo es uno de los pilares indiscutibles del Equipo Rojo dentro de Exatlon México, y sin lugar a duda una de las competidoras con más posibilidades de llevarse el reality deportivo más demandante en la actualidad. No obstante, aunque los fans del reality apuestan por la judoca, para muchos sus últimas declaraciones son una fuerte alarma de que Edna quiere abandonar la novena temporada. Todo comenzó cuando Edna, con las emociones a flor de piel, declaró lo mucho que extraña a su hija y que quizá ya es momento de regresar a casa, aunque de inmediato advirtió que no lo hará y que luchará en cada circuito hasta llegar a la gran final.

¿Edna abandonará la novena temporada de Exatlón México?

“Llevo días pensando en mi hija…”: Es, sin duda, la confesión más fuerte que ha dado la atleta frente a las cámaras de Exatlón México. Para Edna, el gran pesar en su mente es estar lejos de su hija, más por las fechas que se acercan.

“Dentro de la competencia, todo bien, pero llevo días pensando en mi hija, extrañándola. Igual porque se acercan fechas importantes. Es la primera vez que me he dicho a mí misma que ya es momento de irme.” Señaló Edna.

Las palabras de Edna han sorprendido a más de uno, pues para los fans de la novena temporada, la Judoca se ha caracterizado por contar con una gran fortaleza mental y sobre todo por su inquebrantable sentido de lucha. Aspectos que ella misma reconoció: “Me enoja porque no soy una persona que se rinda, que tenga estas debilidades. Siempre soy luchadora, intento tener mi mente fuerte… pero soy un ser humano.”

Zona de peligro y duelo de eliminación: El reto que la pone al límite

Edna, entre emociones encontradas, comentó que sí se encuentra viviendo un momento crítico dentro del programa, pues ya se encuentra instalada en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, escenario que ha visto renacer a grandes atletas y ha despedido a quienes no cuentan con las capacidades para seguir dentro de Exatlón México en su novena temporada.

Fuerza, amor y resiliencia: El motor que hoy impulsa a Edna

A pesar de que Edna ha dejado en claro en más de una ocasión que extraña demasiado a su hija, la atleta sabe que es ese mismo sentimiento lo que la mantiene dentro de Exatlon México, dando todo su esfuerzo, luchando en cada circuito y demostrando que los momentos de flaqueza interior pueden ser el motor necesario para brillar aún más.