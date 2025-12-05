En Navidad haz este ritual de Mhoni Vidente para atraer la abundancia

Estamos en el mes que se caracteriza por la llegada de la Navidad. Esta festividades muy importante para muchos y se realizan algunos rituales para poder atraer todo lo bueno.

Si eres de los que cree en el esoterismo y las energías, pues te vamos a contar el ritual de Mhoni Vidente que es muy poderoso para Navidad. Así vas a poder activar la abundancia.

¿Cómo hacer el ritual de Navidad de Mhoni Vidente?

Según lo que manifiesta Mhoni Vidente, este ritual tiene que ser realizado el día en que se coloca el pino de Navidad o un día después para poder potenciar su energía. Lo que necesitas es lo siguiente:



Tres manzanas rojas nuevas

Tres billetes de dólar(o billetes nacionales si no se cuenta con dólares)

Canela molida

Perfume personal o perfume del pájaro macuá

Vela o veladora blanca

Plato forrado con papel aluminio

En este sentido, Mhoni Vidente ha manifestado que cada billete debe colocarse debajo de cada manzana, formando un triángulo. Después, se espolvorea bastante canela molida sobre las tres frutas.

La interpretación espiritual dice que la combinación de manzana roja + dólar + canela simboliza estabilidad, crecimiento y progreso, y ayuda a atraer abundancia, riqueza y paz económica durante la temporada decembrina.

Canva La vela tiene un gran poder.

Perfume, vela blanca e incienso: activar la energía del ritual

Luego de haber colocado las manzanas tienes que agregar perfume personal tanto en las frutas como en los billetes y a la vela blanca. Es importante que tengas en cuenta que antes de encender la vela, debes prender un incienso que debe ser de sándalo, mirra, copal o pachuli. Así vas a poder limpiar el ambiente.

Después de esto, se enciende la vela y se rezan un Padre Nuestro y un Dios te salve María, pidiendo estabilidad, salud y armonía para la Navidad 2025.

Polvo dorado y loción de siete machos para reforzar la prosperidad

Si se desea “reafirmar la riqueza”,Mhoni recomendó añadir polvo dorado sobre las manzanas, los billetes y la vela, ya que este elemento representa oro, dinero y prosperidad.

Esto no es todo ya que se debe trapear la casa por siete días consecutivos con loción de siete machos. Recuerda empezar el día que colocas el pino de Navidad.

¿Qué hacer con las manzanas y los billetes después de Navidad?

Las mismas deben ser retiradas el 6 u 8 de enero, las manzanas se tiran, los billetes se limpian y se guardan en la cartera.