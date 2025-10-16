inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Atención ‘hamburgueseros’ de buen diente! Aquí hay un reto muy interesante

Rahmar se lanzó a probar unas espectaculares hamburguesas y otras delicias, pero se sorprendió al encontrarse con un soberbio reto. ¡La pura sabrosura!

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Rahmar Villegas encontró un food truck con un menú delicioso: hamburguesas, hot-dogs, alitas, nachos y más. Y, además, de comprobar el gran sabor, se encontró con un reto sólo para conocedores y auténticos ‘glotones’. ¿Te atreverías a intentarlo? ¡No pierdas detalle de La pura sabrosura!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×