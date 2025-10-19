Entre risas y críticas: ¡así fue la Noche de Talento de Alfredo Adame en La Granja VIP!

La sala de La Granja VIP se vistió de gala con la celebración de la primera Noche de Talento impulsada y conducida por Alfredo Adame, quien ataviado con uno de sus ya populares outfits con temática granjera demostró que las risas también tienen un espacio en el reality show más famoso de TV Azteca.

¿Cómo fue la primera Noche de Talento de La Granja VIP?

Luego de una intensa tarde en la que el descanso, el chisme, los ensayos, los outfits y hasta el maquillaje predominaron en las cámaras 24/7 del reality, todos los integrantes de La Granja VIP se dieron cita en la sala para ser testigos de una Noche de Talento inolvidable impulsada por Alfredo Adame y que fue todo un exitazo.

Lola Cortés, Jay Méndez y el “Golden boy” fueron los jueces de este evento que nos dejó momentos memorables y calmó mucho los ánimos de los granjeros, ya bastante alterados por el Viernes de Traición en el que Carolina Ross salió nominada por Eleazar Gómez .

Adame, ataviado con un traje en color amarillo con detalles de gallos, arrancó la presentación del también llamado “Show de Freddy” con mucha energía y un humor inigualable aunque esto no le impidió cometer un error imperdonable: ¡se equivocó con César Doroteo y le “cambió el nombre” por el de César Teodoro, algo que desató las carcajadas!

El primer show de la noche lo ofreció el ya conocido dueto de las “Burras sin mecate” conformado por La Bea y Kim Shantal, quienes además de bailar cantaron una popular canción de Britney Spears en español... ¡Lola Cortés las volvió a juzgar y no fue nada blanda!

“Creo que a lo que ustedes se dedican fuera de este reality es lo mejor”, consideró Lola antes de ponerles un 6 de calificación; Jawy Méndez, por otro lado, opinó que faltó coordinación en sus pasos y les puso un 8, mientras que Alfredo Adame sorprendió cuando les puso... ¡un 10! algo que originó que la sala se llenara de gritos de "¡corrupto!”

Luego de las “Burras sin mecate”, le tocó el turno a los granjeros fitness: bajo el nombre de “Los Carneros”, Eleazar Gómez y compañía impactaron con un baile sexy que estuvieron ensayando toda la tarde y que por lo tanto les quedó… ¡súper bien! Lolita Cortés, quien estuvo todo el momento con la boca abierta, les puso un 10, Adame también se decantó con la calificación perfecta y Jawy Méndez, por otro lado, quedó encantado con el outfit totalmente coordinado que usó el equipo.

Por otro lado Teo, Carolina Ross y Lis Vega se presentaron como el “Grupo del Sazón” y bailaron una canción de Celia Cruz de una forma totalmente increíble... ¡se merecieron el 10 de los jueces de forma casi inmediata! A continuación, Manola Díez presumió sus dotes en el baile con una divertida versión de la pieza “Suave, suavecito” que no acabó por convencer: Lola Cortés le puso 8, mientras que Jawy y Adame la calificaron con un 9.

Después de Manola, Fabiola Campomanes y Jawy Méndez bailaron una coreografía de quebradita con sabor sinaloense que hizo reír a todos: Teo alabó su baile, su energía y sus outfits pero les puso un 8, mientras que Lola Cortés alabó su coreografía y les puso un 10; Adame también les puso 10.

El momento dulce de la Noche de Talento llegó cuando Sandra Itzel, caracterizada como Marilyn Monroe, puso a Alfredo Adame en medio de la sala y le cantó una versión de “Happy birthday” que hizo explotar a todos: ¡Jawy y Adame no aguantaron más y le dieron un 11 de 10!

En cuanto a la bohemia, Sergio Mayer Mori y Carolina Ross se animaron a cantar algunas canciones que conquistaron al público: el capataz, por ejemplo, consintió a la audiencia con una composición de su autoría y luego cantó “Sabor a mí" con Ross: "¿50, 100, cuál quieres?”, le preguntó Lola Cortés.

La voz de Carolina Ross también se mereció muchos aplausos, sobre todo porque cantó un medley con canciones de Disney que nos hizo soñar a todos... ¡el 10 no fue suficiente para ella y los jueces mejor la puntuaron con un 13!

Al final, la Noche de Talentos de Alfredo Adame concluyó con un buen sabor de boca para todos; ¡fue tan exitosa que el “Golden boy” anunció con bombo y platillo que para el próximo sábado habrá Show de Habilidades en donde escucharemos a los granjeros decir chistes y hacer malabares al más puro estilo circense!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: