Muere Sam Rivers, quien fuera bajista de Limp Bizkit a los 48 años: ¿de qué murió?
La noticia fue confirmada por medio de un comunicado que lanzó la banda, donde despiden a Sam Rivers.
La tarde de este sábado, 18 de octubre, el mundo de la música se ha vuelto a vestir de luto, tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, quien perdió la vida a los 48 años de edad.
La noticia, que sorprendió a sus seguidores, fue confirmada por medio de un comunicado que la banda publicó por medio de sus redes sociales.
Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables
Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas