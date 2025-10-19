Las gallinas son la mejor terapia de Lola Cortés en La Granja VIP: ¡así habla con ellas!

Lola Cortés protagonizó uno de los momentos más enternecedores de La Granja VIP la mañana de este sábado, cuando aprovechó una visita al gallinero para abrir su corazón y tener una conversación muy dulce con las aves de corral que le tocó cuidar.

¿Qué le platicó Lola Cortés a las gallinitas de La Granja VIP?

En el momento que fue captado por las cámaras 24/7 de La Granja VIP la mañana de este sábado 17 de octubre, pudimos apreciar cómo Lola Cortés convirtió a las gallinas en sus mejores amigas de esta aventura... ¡hasta se sentó en el piso para platicar con ellas!

“Hoy vuelvo a hablar, ¿cómo ven, cómo están, chiquillas, ya no tienen comida? ¡Hola, tú! ¿Buscan comida? Les voy a traer”, dijo Lola de forma cariñosa; sin embargo, nuestra adorada jueza de La Academia también se permitió portarse estricta:

"¡No, no la piques, te digo que la dejes en paz!”, le recriminó a una traviesa gallina que intentó agredir a su compañera... ¡Lola Cortés nos derritió a todos con su facilidad para comunicarse con los animalitos más carismáticos de La Granja VIP!

El momento disponible en Instagram se viralizó de inmediato y acumuló toda clase de comentarios que corroboraron que los internautas están encantados con esta faceta de Lola que muy pocos conocían: "¡Un excelente refugio! La neta están bien locochones los de la granja y está perfecto”, “Los que hemos tenido animalitos sabemos”, “Así estoy yo con mis animalitos” y “Ella quiere seguir cuidando de las gallinas y las ovejas, no la pasen para otro lado” fueron algunas de las reacciones.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: