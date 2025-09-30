¡Tragedia en Masaryk! Asesinan a un estilista en Polanco
En una de las zonas más vigiladas de la CDMX, asesinaron a un estilista en una de las principales calles de Polanco. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
En Polanco, una de las zonas más vigiladas de la CDMX, asesinaron al trabajador de una estética. Al momento no han detenido a los gatilleros responsables de la tragedia que sucedió en Masaryk. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles sobre el estilista asesinado.
