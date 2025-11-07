inklusion logo Sitio accesible
¡Atropellan a una perrita y los vecinos protestan en la alcaldía Cuauhtémoc!

Una perrita fue atropellada en la Cuauhtémoc, el responsable huyó y las autoridades tardaron más de 12 horas en auxiliarla. Aquí los detalles del siniestro.

Al Extremo
TV Azteca

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc protestaron por la falta de sensibilidad de las autoridades, luego de que una perrita fuera atropellada en Calzada de Guadalupe y el responsable se diera a la fuga. ‘El Diablo’ Becerril presenta la historia completa.

