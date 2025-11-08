Meghan Markle: la duquesa que vuelve a su camino en la actuación y agita a la realeza

Tras ocho años lejos del mundo del entretenimiento, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, está lista para volver a donde todo comenzó: frente a las cámaras. La exestrella de Suits fue vista recientemente en el set de la película “Close Personal Friends”, una comedia romántica, filmada en Pasadena, California. Su participación, aunque breve, ha sido suficiente para desatar los titulares alrededor del mundo.

De duquesa a diva: Meghan vuelve a brillar en la pantalla

Según medios internacionales, Meghan interpretará una versión de sí misma en la cinta, compartiendo créditos con figuras como Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Markle se mostró “encantadora, relajada y muy profesional” durante las grabaciones, algo que ha sorprendido a más de uno después de su largo retiro del mundo actoral.

Meghan Markle cree que puede hacer cosas poderosas gracias a su plataforma global Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Meghan Markle, la duquesa de Sussex, busca pequeñas empresas en las que invertir para convertirlas en marcas poderosas gracias a su fama y poder global.

El regreso de la duquesa a Hollywood no es casualidad. Desde su salida de la familia real británica en 2020, junto a su esposo, el príncipe Harry, Meghan ha buscado construir una identidad independiente, lejos del protocolo y la estricta etiqueta de Buckingham. Su participación en la industria del entretenimiento se ha mantenido activa a través de proyectos de producción y documentales, pero esta es la primera vez que vuelve a interpretar un papel frente a las cámaras.

Todo apunta a que la duquesa planea retomar su carrera con cautela, enfocándose en papeles que reflejen su personalidad actual.

Ruptura con la realeza: de palacio a los reflectores

El regreso de Meghan Markle a la actuación no sólo marca un nuevo comienzo profesional, sino también un recordatorio de su ruptura con la realeza británica. En 2020, ella y el príncipe Harry anunciaron que dejarían de ser miembros “senior” de la familia real para vivir en Estados Unidos y llevar una vida “económicamente independiente”.

Desde entonces, la pareja ha enfrentado críticas, tensiones familiares y titulares constantes que los han mantenido bajo la lupa pública. Sin embargo, mientras Harry se enfoca en proyectos humanitarios y su fundación Archewell, Meghan parece dispuesta a recuperar el brillo que la hizo famosa antes de convertirse en duquesa.

Con este nuevo proyecto cinematográfico, la actriz confirma que ha cerrado definitivamente el capítulo de palacio.