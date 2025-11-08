¡Cuidado con el Frente Frío! Estos estados tendrán lluvias y -15 grados el 8 y 9 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su página oficial, alertó sobre la posible llegada de un nuevo Frente Frío al país durante este fin de semana, el cual dejará estragos en cuanto a lluvias y bajas temperaturas se refiere en estos estados durante el 8 y 9 de noviembre.

Este nuevo Frente Frío, en combinación con una vaguada polar, generará vientos fuertes a través de su desplazamiento hacia el oriente, noreste y sureste de la República Mexicana. Este movimiento generará lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, así como temperaturas de -15 grados a su paso.

¿Qué estados tendrán lluvias y -15 grados el 8 y 9 de noviembre 2025?

Sábado 8 de noviembre

Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán: Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Michoacán, Guerrero y Colima: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Coahuila y Chihuahua: Rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados.

Sonora, Zacatecas, San Luis, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz: Mínimas de 0 a 5 grados.

Domingo 9 de noviembre:

Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche y Tamaulipas: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

Guerrero, Querétaro, Coahuila, Yucatán, Nuevo León y Quintana Roo: Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Estado de México: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -15 a -10 grados.

Zacatecas y Nuevo León: Mínimas de -10 a -5 grados.

San Luis, Coahuila y Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados.

Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿El Frente Frío solo ocasionará lluvias y un descenso de la temperatura?

La Conagua establece que, con la llegada de este nuevo Frente Frío a partir del sábado 8 de noviembre, el país no solo vivirá estragos en cuanto al frío y las lluvias se refiere, sino que además algunos estados tendrán posibles rachas de viento, descargas eléctricas y encharcamientos derivados de este fenómeno natural.