Boda termina en silletazos entre las familias de los novios: VIDEO

El tener diferencias con la familia de la novia o del novio suele ser algo normal, sin embargo lo que ocurrió en este evento se salió de control. Y es que las cámaras de seguridad del sitio donde se llevó a cabo el casamiento, captaron la brutal batalla campal. Ante tal escándalo, la boda se canceló y hay una demanda en curso. Esto se sabe al momento sobre el terrible acontecimiento.

¿Por qué esta boda terminó en una sangrienta batalla campal?

Aunque hay mucho material para reportar distintos conflictos en diferentes uniones matrimoniales, esta pasará a la historia como una de las más bochornosas por la manera de terminar. Y es que parece un conflicto surgido por el desabasto de un postre llamado rasgulla.

La tan viralizada pelea se dio en la ciudad de Bodh Gaya, en la India. El hotel donde se encontraban captó las imágenes del conflicto, donde en un determinado momento de la celebración, la familia de la novia agredió a los familiares del novio. Todo indica que por no proveer lo necesario para el día de la unión matrimonial.

En el video claramente se ve cómo los golpes a puñetazos y las sillas impactaban el cuerpo de los hombres de la otra familia. Ante eso, algunas mujeres no se salvaron de un momento sumamente atípico para muchos de los que no entienden la cultura india. Con esto, se confirmó que la familia de la novia presentó una demanda por dote. Pero aunque no hay información oficial, parece que la cancelación de la unión será definitiva.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la batalla campal en esta boda?

Para muchos resulta incomprensible que la causante de un conflicto así sea por la falta de abastecimiento de un postre. Sin embargo, en dicha cultura este tipo de situaciones inclusive hablan de una vergüenza hecha hacia la novia y contra la familia. Por ello, la violencia terminó de manera tan marcada.

A chaotic scene unfolded in a wedding in #Bihar's #BodhGaya after the bride and the groom's families exchanged blows over a shortage of rasgulla.



The incident was caught on CCTV installed inside the hotel where the wedding was taking place, and the video surfaced online.…

Aún así, las redes no dejaron de comentar sobre algo tan extraño, pues literalmente corrieron del salón del hotel a los familiares del novio. Y todo eso, mientras golpeaban brutalmente a quien se atravesara en el camino.