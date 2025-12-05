A semanas del desenlace; ellos serían los FINALISTAS de La Granja VIP, según la IA

La Granja VIP ha sido un fenómeno en todo el país gracias al contenido nuevo y fresco que ofrece el concepto y, sobre todo, las celebridades, quienes han mantenido cada día con nuevas polémicas y alianzas. Han pasado 8 semanas desde el gran estreno de La Granja VIP, donde 16 celebridades se adentraron en la aventura de una convivencia en la cual no tienen contacto con el exterior.

Hasta el día de hoy, quedan 8 celebridades y la IA ya nos dijo quiénes podrían llegar a la final y arrojó estos resultados: "El Patrón" Alberto del Río, La Bea, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kim Shantal. Dicho resultado fue con base en las aptitudes y actitudes que han tenido los granjeros con el transcurso de las semanas, desde las buenas estrategias hasta las habilidades para ganar las dinámicas.

¿Qué celebridades siguen en La Granja VIP?

Hasta este momento continúan en la competencia:

Kim Shantal

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Fabiola Campomanes

"El Patrón", Alberto del Río

César Doroteo

Sergio Mayer Mori

La Bea

Cada uno de ellos ha destacado por diferentes características y el público los ha seguido muy de cerca en el 24/7. Recuerda que tú tienes la decisión de quién se queda y quién abandona La Granja VIP y puedes votar aquí.

¿Quiénes se encuentran nominados esta semana en La Granja VIP?

Hoy, jueves en la octava semana de La Granja VIP se encuentran nominados: César Doroteo, Fabiola Campomanes, Kim Shantal y Alfredo Adame, pero todo puede cambiar, ya que hoy se lleva a cabo la Salvación, por lo que uno de los nominados saldrá de la pleca y el día de mañana, viernes, será la traición y uno de los granjeros o peones podría entrar a la pleca, a excepción de Alberto del Río "El Patrón", quien es el Capataz de la semana.

¿Cuándos y a qué hora son las Galas de eliminación de La Granja VIP?

No olvides que todos los domingos puedes ver las Galas de nominación a las 8:00 p.m. por Azteca UNO, de la mano de Adal Ramones y Kristal Silva. Y recuerda que el resto de la semana puedes disfrutar de este contenido:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: Asamblea

Jueves: Salvación

Viernes: Traición

