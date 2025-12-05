Eleazar Gómez se lanza contra Kim Shantal en La Granja VIP: “Se siente la líder”

La influencia que Kim Shantal tiene en el Team Cacaraqueo de La Granja VIP ya comenzó a generar molestias entre algunos granjeros como Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori , quien acabó por separarse del grupo debido a sus roces con la influencer... ¡ahora Gómez volvió a hablar pestes de ella antes de la Salvación!

¿Kim Shantal mueve los hilos del Team Cacaraqueo de La Granja VIP?

Eleazar Gómez aprovechó un rato de chisme en los exteriores de La Granja VIP para confesarle a Sergio Mayer Mori que él alcanzó a escuchar algunas conversaciones del Team Cacaraqueo que acabaron por confirmarle que, al parecer, la estrategia contra el músico fue orquestada directamente por Kim Shantal, a quien criticó con fuerza.

"Llevan dos semanas haciéndomela de p3d0 que por qué no subí directamente a Teo para que él te subiera a ti y no al revés", lamentó Sergio al recordar su quiebre con el Team Cacaraqueo.

Eleazar no soportó más y se lanzó a la yugular de Kim Shantal por "acaparar" las jugadas y estrategias del Cacaraqueo: "Esta chica se siente como la líder y no sólo la líder de ellos, la líder de toda la Granja, pero acá le vamos a demostrar que no es así, que nadie es líder y que nadie puede estar acaparando", advirtió.

En la Asamblea de este miércoles 03 de diciembre fue más que obvio el rencor que el Team Muro siente con Kim Shantal, pues fueron precisamente Alfredo Adame y Eleazar Gómez quienes la atacaron con más furia en el cara a cara.

Este jueves, Kim Shantal juega por la Salvación, una oportunidad que podría consolidar o sepultar al Team Cacaraqueo: ¡Eleazar Gómez fue claro y deseó que ella perdiera, aunque es una competidora muy buena y con mucha experiencia!

Mientras los nervios aumentan, las expectativas son cada vez más intensas rumbo a la final de La Granja VIP: ¿Kim Shantal logrará triunfar a pesar de las críticas en su contra?

