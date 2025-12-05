Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes afinan jugadas en La Granja VIP; ¡van por La Bea!

Kim Shantal y Teo ya están en la placa de nominados de la semana 8 de La Granja VIP y ahora todo apunta a que La Bea será el siguiente objetivo a vencer en La Granja VIP: ¡Fabiola Campomanes ya se puso de acuerdo con Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori sobre qué hacer en caso de ganar la Salvación!

¿Cuál es la estrategia que estudiaron en La Granja VIP para subir a La Bea a la placa de nominados?

Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori no quisieron formar el Team Renacimiento junto con Eleazar Gómez y Alfredo Adame, pero sí quedó claro que ellos también tienen el objetivo de desintegrar al Team Cacaraqueo y, por ello, decidieron unirse por motivos de estrategia.

"Yo ya estoy listo para que me suban mañana, la neta, sé que me van a subir, subo porque subo", aseguró Eleazar Gómez en una charla que tuvo con Fabiola y Sergio en los exteriores de La Granja VIP... ¡el actor ya lo pensó muy bien y sabe que, si lo suben él a la placa de nominados, traicionará a La Bea para darle el "golpe de gracia" al Team Cacaraqueo!

"No me gustaría que ganara Kim, me gustaría que ganara Fabiola o Adame (el duelo de Salvación), neta no quiero que (Kim) gane", explicó Gómez.

Fabiola Campomanes se mostró tan segura con la idea de ganar el Duelo de Salvación que ella adelantó su panorama: "Mi único motivo de la Salvación es que no te toquen a ti (Sergio Mayer), pero sí subir a La Bea", reconoció la granjera que, por cierto, se mostró insegura con Eleazar Gómez ya que él se consolidó como una persona muy inestable con sus decisiones.

Con Fabiola Campomanes, Alfredo Adame y Kim Shantal como los 3 únicos competidores que se irán al Duelo de Salvación de La Granja VIP, todo apunta a que habrá un solo objetivo: nominar a La Bea ... ¡no te pierdas la Gala de este jueves a las 09:00 de la noche por Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: