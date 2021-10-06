Pareja cobra las rebanadas de pastel que comieron sus invitados en la boda.

Las bodas se han convertido en grandes celebraciones donde las parejas "echan la casa por la ventana"; sin embargo los costos son muy elevados, por lo que una pareja llegó al extremo de cobrar cada una de las rebanadas del pastel a sus invitados para recuperar un poco de su inversión.

Esta situación causó polémica en redes sociales, pues los festejados también cobraron por cada rebanada extra que tomaron los invitados.

La pareja se defendió asegurando que en la invitación especificaron que cada uno debía pagar por la rebanada de pastel 3.66 libras, alrededor de 90 pesos mexicanos.

El cobro de la rebanada

En un mensaje de WhatsApp que fue filtrado se lee cuando la pareja le exige otras 3.66 libras a uno de los asistentes, ya que cuando revisaron las cámaras de seguridad se percataron que él tomó dos rebanadas de pastel.

Hey, estábamos mirando las cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que tú tomaste otra rebanada de pastel, por lo que te pedimos nos envíes las otras 3.66 libras lo antes posible

El usuario que compartió las imágenes explicó que lo que le molestó de la acción de la pareja fue captarlos en video para después cobrar por la rebanada de pastel extra.

Los usuarios de redes sociales lamentaron la acción de la pareja; los calificaron como tacaños y los exhibieron porque al ser los celebrados tenían que dar todo gratis.

