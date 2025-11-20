VIDEO | Ingenio mexicano: hacen “rezar” a la nueva integrante de la radio y su reacción se vuelve viral

Las novatadas son comunes en nuestro país, pues el humor mexicano siempre está presente en cada situación. Cuando entras a un trabajo nuevo, no faltan las bromas y los chistes de los más veteranos, pero estas personas decidieron llevar la novatada a otro nivel y las redes sociales explotaron gracias a la reacción de la chica.

Ingenio mexicano nivel: oficina

El video publicado en Instagram muestra cómo el equipo al que entró la joven víctima la hizo creer que todos rezaban juntos antes de arrancar las labores. La recién llegada, quien aún estaba adaptándose, jamás imaginó que el supuesto “ritual” era parte de una broma bastante creativa.

Si no lo has visto, así se vivió este inolvidable evento, el cual afortunadamente quedó grabado en video:

La escena empieza como cualquier mañana normal en la oficina… hasta que de repente algo curioso e inesperado pasa. Los colaboradores formaron un círculo, guardaron silencio absoluto e inclinaron la cabeza mientras uno de ellos hacía sonar una campana y comenzaba a rezar con total solemnidad: “En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén”.

La nueva compañera, confundida pero respetuosa, intentó seguir sin cuestionar nada. Incluso trató de acoplarse al tono serio, aunque alrededor de ella ya se percibía que algo raro estaba pasando.

El video termina con un final abierto, pues no se revela qué pasó cuando supo que todo se trató de una elaborada y divertida broma laboral. Incluso, este cierra con la pregunta: ¿Volverá mañana?.

