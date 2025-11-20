Los 4 signos del zodiaco que serán dotados de prosperidad económica gracias a la unión del Sol, la Luna y Mercurio en Escorpio

Este jueves 20 de noviembre por la madrugada, se perfeccionó la Luna Nueva en Escorpio y con ella también la conjunción de este satélite natural de la Tierra con el Sol y Mercurio. Esta unión energética de los astros es muy poderosa y beneficiosa para algunos signos del zodiaco.

Ritual de Padme Vidente para la protección [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente, evita los chismes, las envidias y la negatividad de tus enemigos.

Si bien la Luna ya se encuentra en la casa de Sagitario, la influencia energética de esta conjunción perdurará por unos días. Estas son las personas más afortunadas y alcanzadas por la energía cósmica disponible de este evento astrológico transformador. Estos son los signos zodiacales afectados positivamente de manera directa.

Te puede interesar: Mercurio retrógrado en Escorpio: los 3 signos del zodiaco que vivirán un problema inesperado antes del 29 de noviembre

¿Qué significa en astrología la conjunción del Sol, la Luna y Mercurio en Escorpio?

La conjunción entre el Sol, la Luna y Mercurio en Escorpio es una de las configuraciones astrológicas más intensas y profundas. Esta alineación de noviembre marca un momento de claridad emocional y mental donde muchas personas se pueden enfrentar a verdades que normalmente evitan.

La energía de la conjunción actúa como una luz que ilumina las propias sombras internas como patrones repetitivos, emociones ocultas, viejos miedos y deseos reprimidos. Es un momento del año muy especial para comenzar un nuevo ciclo emocional sanador.

Te puede interesar: Solo 2 signos serán beneficiados con bienestar material gracias a la lluvia de estrellas Leónidas 2025

Los 4 signos zodiacales premiados con prosperidad por la unión del Sol, la Luna y Mercurio en Escorpio

Las personas favorecidas por la alineación del Sol, la Luna y Mercurio en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Cáncer Virgo Escorpio Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar conversaciones intensas que traigan revelaciones, confesiones y verdades que salen a la luz. La energía de este evento astrológico da inicio a un periodo de conexiones íntimas y honestas.

Muchas personas pueden sentir que finalizan los secretos o silencios que se generaron en torno a situaciones familiares o vinculares de pareja. Pueden despejarse aquellas dudas que bloqueaban el crecimiento y la evolución de las relaciones.

Según la astrología, esta gran triple conjunción en Escorpio, funciona como un portal de renovación mental y emocional. Es un periodo perfecto para ser consciente de los cambios profundos que necesitan ciertos vínculos para que sigan creciendo. La premisa del universo es escuchar el llamado cósmico que invita a sanar, cerrar ciclos, tomar decisiones drásticas y expresar lo que se había callado por mucho tiempo.