Así puedes llegar a Tlalpujahua, el pueblito Navideño en México

Tlalpujahua es un Pueblo Mágico ubicado en Michoacán. Principalmente se destaca por ser un pueblito navideño, con una arquitectura especial que le otorga ese aspecto festivo, provocando que miles de usuarios y familias acudan a percibir esa sensación de celebración que tiene.

Noticias Michoacán del 14 de noviembre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Michoacán del 14 de noviembre 2025, de la mano de Karen González.

Por suerte, para los habitantes de la CDMX, no se encuentra tan lejos; es así que te diremos cómo puedes llegar al destino turístico en México, además de revelarte algunas actividades y lugares que debes visitar durante tu estancia.

¿Cómo llegar a Tlalpujahua desde la CDMX?

Basándonos en Google Maps, nos indica que para llegar a Tlalpujahua en México, se necesita un viaje en coche de 2 horas 46 minutos, tiempo que puede aumentar o disminuir dependiendo de la velocidad a la que vayamos y el tránsito que se presente en las carreteras.

Se estima que la mejor ruta para llegar al pueblito navideño, se debe pagar 468 pesos de ida y de regreso; es importante tener activo el Google Maps para que podamos tomar las mejores vialidades hacia el destino. Recordemos que las salidas van a depender desde que punto hagamos el trayecto.

Por otro lado, se puede hacer el viaje en camión, tomando un autobús desde Observatorio para que te deje en El Oro de Hidalgo; posteriormente, debemos solicitar un taxi indicando nuestro destino; usualmente, el precio ronda entre los 95 y los 120 pesos. Viajando durante 11 minutos en coche.

¿Qué puedo hacer en Tlalpujahua?

Una vez que llegaste a Tlalpujahua, podrás disfrutar de toda tu visita. Además de ser un pueblito navideño, aprovecharás la oportunidad de comprar esferas artesanales, puesto que es el principal productor del mundo.

Si quieres conocer más, podrás conocer toda la tarea que implica la elaboración; también tendrás la oportunidad de adentrarte en sus talleres de vidrio soplado y arte plumario, elementos fundamentales para hacer su artesanía.

Por otro lado, también se destaca por estar cerca del Santuario de Sierra Chincua, donde llegan miles de mariposas monarcas. Así que planea tu siguiente escapada para que puedas conocer el encantador destino de México.