Muere a sus 63 años importante músico internacional

Gary Mounfield era considerado un músico internacional, quien durante su carrera tuvo la oportunidad de ser el bajista de dos bandas de rock británicas, agrupaciones que fueron muy influyentes por el estilo que tocaban. Artista que logró labrar toda su vida y carrera.

Lamentablemente, a sus 63 años murió, una noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores por lo inesperado. Para recordar su relevancia, te detallaremos cómo fue su trayectoria y un poco más sobre su vida personal.

¿Cuándo murió Gary Mounfield?

Gary Mounfield falleció el 20 de noviembre del 2025; la noticia fue confirmada por Greg Mounfield, su hermano, quien notificó a los usuarios de Facebook sobre lo sucedido. Sin embargo, no mencionó la razón de su repentina muerte, por lo que se desconoce hasta el momento.

Ante el deceso del músico internacional a los 63 años, varias personalidades de la música aprovecharon para enviar su pésame y ofrecer realizar un tributo a su trayectoria. El más destacado fue Liam Gallagher de Oasis, quien dejó un triste mensaje de despedida para el reconocido artista.

También Ian Brown de The Stone Roses, junto a Tim Burgess de Charlatans, dejaron varios mensajes de despedida al respecto, resaltando el gran trabajo que hizo durante su carrera, aportaciones que han sido indispensables para los artistas.

¿Por qué fue famoso Gary Mounfield?

Gary Mounfield nació el 16 de noviembre de 1962 en Reino Unido; se sabe que fue bajista de “Stone Roses” desde 1987; posteriormente se unió a la agrupación de “Manchester”, pero se mantuvo hasta 1996, cuando fue la ruptura definitiva.

Aunque no se tiene fecha de inicio, se sabe que después el músico internacional estuvo en “Primal Scream” hasta el 2011. Aunque se sabe que regresó a la agrupación de “Stone Roses”. Entre el público fue muy reconocido por mantenerse en constante movimiento con varias bandas, logrando proyectar su dominio del bajo en los escenarios.

Ante su repentina muerte a los 63 años, es una noticia que sorprendió a todos por la forma en que sucedieron los hechos, situación que varios artistas británicos y extranjeros lamentan al respecto. Hay que esperar a que se dé a conocer qué causa su fallecimiento.