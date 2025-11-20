Fue amiga de dos famosos de Internet, perdió todos sus seguidores, y hoy estrena su propio perfume

¿Te imaginas ser una de las influencers más grandes del país y perderlo todo a causa de una polémica? Eso le sucedió a Kenia Os poco después de alcanzar el éxito nacional. La oriunda de Mazatlán, Sinaloa, inició su carrera como youtuber en 2015, cuando abrió su canal de belleza y estilo de vida. En cuestión de un par de años, unió fuerzas con otros grandes del internet: Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Este movimiento le ayudó a despegar su carrera a nivel nacional, convirtiéndose en una de las influencers más populares.

Así fue la amistad entre Kenia Os con Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja

Durante años, Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja fueron de los youtubers más vistos gracias a su canal de pareja, Jukilop, en el que posteaban vlogs del día a día y retos. Al notar el alcance de Kenia Os, la dupla invitó a la joven influencer a formar parte de su canal, lo que no sólo sirvió para impulsar su carrera, sino también para crear un vínculo amistoso entre los involucrados.

No obstante, la relación laboral pesó más que el vínculo sentimental. Tras algún tiempo colaborando juntos, Kenia optó por no renovar el contrato con Jukilop, dado que las cláusulas no eran justas para ella, según explicó. Sin saberlo, tal decisión estuvo a punto de terminar con su carrera…

Kenia Os vs. Jukilop: la polémica en la que perdió todos sus seguidores

Al decidir no renovar contrato con Jukilop, la controversia se apoderó de Kenia Os. Kimberly y Juan De Dios optaron por borrar las cuentas de su ex-colaboradora, haciéndola perder todos sus seguidores en cuestión de segundos. Sin embargo, Jukilop no contaba con la fanbase sólida que Kenia logró formar.

En cuestión de tiempo, los números en las cuentas de Kenia volvieron a subir. Además, en un intento por separarse de las polémicas de Youtube, Os intentó abrirse camino en la industria musical, lanzando su primer sencillo "Por Siempre" en 2018. Un año después, publicó su primer EP, titulado ‘En Vivo (Acústico)’, pero no fue hasta 2022 que su carrera musical se catapultó con el álbum ‘Cambios de Luna’. Desde entonces, la mexicana no ha hecho más que acumular éxitos.

Los éxitos no paran: Kenia estrena su propio perfume, KOS Muse

Kenia Os no sólo se ha enfocado en la música y las redes sociales. Recientemente, la influencer lanzó su propio perfume, KOS Muse, cuyo aroma cuenta con notas de cardamomo, caramelo, tabaco, y un ligero toque de vainilla. El costo de la fragancia es de $1,049 pesos mexicanos y puede adquirirse a través de las redes sociales de la cantante.