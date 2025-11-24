¡Pasaje al más allá! Una camioneta se estrelló en el Estado de México
Una camioneta del transporte público, del Estado de México, se estrelló a toda velocidad y murieron dos personas. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
Una camioneta del transporte público se estrelló a máxima velocidad y dos personas murieron. El vehículo de la ruta 36 del Estado de México se desvió de la autopista para evitar el tráfico y, al esquivar un auto, perdió el control. ‘El Diablo’ Becerril presenta los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO