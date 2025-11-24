inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Pasaje al más allá! Una camioneta se estrelló en el Estado de México

Una camioneta del transporte público, del Estado de México, se estrelló a toda velocidad y murieron dos personas. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Una camioneta del transporte público se estrelló a máxima velocidad y dos personas murieron. El vehículo de la ruta 36 del Estado de México se desvió de la autopista para evitar el tráfico y, al esquivar un auto, perdió el control. ‘El Diablo’ Becerril presenta los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×