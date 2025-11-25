Se cumplió la regla de tres tras confirmarse la muerte de Gabriela Michel; ¿quiénes son los otros dos artistas que murieron?

Con un lunes 24 de noviembre muy ajetreado para el mundo artístico, se habla más que nunca de la famosa regla de 3, la cual se habría cumplido tras confirmarse el sensible fallecimiento de Gabriela Michel. Sin embargo, el círculo de fatídicos decesos incluye a Felipe Monroy y María de la Rosa. Estos son los detalles de las vidas de estos artistas.

Te puede interesar - ¿De qué murió Gabriela Michel y cuántos años tenía?

Te puede interesar - ¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la muerte de Gabriela Michel?

¿Quiénes son Gabriela Michel, Felipe Monroy y María de la Rosa?

Alrededor de las 4 de la tarde una noticia sacudió realmente al medio, pues se anunciaba que la madre de Aislinn, ex esposa de Eugenio Derbez… había fallecido. Y con eso se completó el círculo de 3 artistas que fallecieron, esto con dos mujeres y un hombre como los fatídicos protagonistas. Esto se sabe de cada caso.

Gabriela Michel - Sin lugar a dudas el caso más mediático es el de la nacida en Ciudad de México.

Sin lugar a dudas Felipe Monroy - Este hombre fue un artista con trayectoria en México, razón por la cual la Asociación Nacional de Intérpretes dio el anuncio en su Instagram. Allí, despidió a su socio intérprete, de quien lamentaron su pérdida mandando mensaje de consuelo a sus amigos y familiares.

Este hombre fue un artista con trayectoria en México, razón por la cual la Asociación Nacional de Intérpretes dio el anuncio en su Instagram. Allí, despidió a su socio intérprete, de quien lamentaron su pérdida mandando mensaje de consuelo a sus amigos y familiares. María de la Rosa - Mientras que la joven de 22 años (conocida artísticamente como DELAROSA) fue asesinada en Los Ángeles por unos sujetos que le habrían puesto una emboscada. Medios internacionales como TMZ reportaron que llegó al hospital pero falleció allí tiempo después del ataque.

#rip #delarosa #justice ♬ original sound - Media Plug🔌 @streetofficial_media RIP De La Rosa🕊️ One woman in her 20’s was declared deceased, while the two others were transported to hospital in critical condition. The #losangeles Police Department is actively investigating. At this time they have not released the identities of the victims or suspects, and the motive remains unclear. While word of the incident quickly spread through social media it was confirmed the Woman in her 20’s (Now Confirmed as 22-Years-Old) who was fatally sh-t was an upcoming Los Angeles Music artist “De La Rosa” #losangeles

¿Cuál es la regla de 3 que cumplieron Gabriela Michel, Felipe Monroy y María de la Rosa?

En un ámbito bastante allegado a la superstición o también conocido como mito urbano, se indica que cuando algún famoso de la farándula fallece, en breve otros dos artistas completarán el círculo de muertes. Así se ha cumplido en varias ocasiones, en este caso con la partida de dos personas relacionadas con la televisión mexicana y otra más de origen latino con residencia en los Estados Unidos.