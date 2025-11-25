Aislinn Derbez rompe el silencio tras la muerte de su mamá y revela detalles de su fallecimiento

Luego de confirmarse el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, la joven actriz rompió el silencio con un emotivo mensaje en redes sociales, donde se mostró muy agradecida con todos sus fans por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en este momento tan complicado, las la muerte de su mamá.

Tras darse a conocer la muerte de la actriz de doblaje, los fans de Aislinn Derbez, le mandaron muestra de apoyo a su familia. Recordemos que todo comenzó como un rumor, hasta que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), confirmó la noticia en sus redes sociales.

¿Qué dijo Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá?

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz le agradeció a todos por las muestras de apoyo y el cariño que ha recibido. También pidió respeto para ella y sus seres queridos, para que puedan pasar por este momento tan complicado sin polémicas o rumores.

Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado

Por otro lado, los integrantes de la familia Derbez, han sido el blanco de varios comentarios negativos en las redes sociales, ya que ninguno de ellos, ni sus hermanos, ni Eugenio Derbez han publicado un mensaje de apoyo para la actriz.

