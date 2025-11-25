Estas son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de la fallecida Gabriela Michel

Las redes sociales siguen cuestionando cada que les es posible sobre la información detallada (o al menos algún comunicado) sobre el sensible fallecimiento de Gabriela Michel. Y al ser la persona con más reconocimiento mediático, Aislinn Derbez es la más comentada, aunque justamente tiene un par de hermanas que son hijas de la actriz de doblaje. Esto es lo que se sabe de ellas.

¿Quiénes son y a qué se dedican las hermanas de Aislinn Derbez?

Tanto Gabriela Michel como Eugenio Derbez tuvieron a su primera hija en esa relación que se volvió sumamente conflictiva. De hecho, el matrimonio solamente duró un año, fruto de donde nació Aislinn Derbez. Tras ese mal inicio de vida matrimonial, Gabriela encontró el amor en un reconocido hombre dentro de la industria, el llamado Señor Aguilera.

De la relación con Jorge Alberto Aguilera, nacieron Michelle y Chiara Aguilera. De quienes se sabe bastante menos que de todos los hijos de un Derbez que se convirtió en una figura 100% mediática. Michelle tuvo un acercamiento con los medios al dedicarse a la vida de la locución y producción de audio. Incluso es productora y ya apareció en el podcast de Aislinn, llamado La Magia del Caos.

Mientras que el caso de la menor, Chiara… es todavía más desconocido. Es decir, ella se alejó prácticamente en su totalidad del mundo de la farándula. No se sabe mucho de su vida, salvo de los distintos eventos íntimos que surgen en la familia que se dedica a cosas dentro del medio audiovisual.

¿Aislinn Derbez y su familia ya dijo algo de la muerte de Gabriela Michel?

El silencio ha sido absoluto en torno al sensible fallecimiento de la nacida en Ciudad de México. Incluso, ya hubo algo de polémica tras la aparición pública de Eugenio Derbez, quien supuestamente ignoró por completo a quienes le preguntaron sobre su hija y la madre de Aislinn. Sin embargo, él estaba en un evento internacional y no se tomó tiempo para contestar los comentarios de dicha transmisión en vivo.