OFICIAL: Este es el granjero que se convierte en EL CAPATAZ de la semana 7 y tiene INMUNIDAD a la nominación

Es oficial: luego de una intensa competencia ante Eleazar Gómez, César Doroteo es ahora El Capataz de La Granja VIP y consigue una semana más en el reality show. A continuación te contamos cómo alcanzó el puesto más codiciado entre sus compañeros.

César Doroteo es El Capataz para la semana 7 de La Granja VIP

Por segunda vez, el público pudo decidir quiénes tendrían la oportunidad de competir para ser la figura de autoridad entre los granjeros. Luego de un día de votaciones, se definió que serían César Doroteo y Eleazar Gómez quienes se enfrentarían.

En esta ocasión, la competencia dependía del azar principalmente, aunque también intervenía la velocidad de los participantes para tener mayor probabilidad de ganar. El juego se prolongó por alrededor de 5 minutos, cuando ambos granjeros ya estaban bastante agitados pero seguían dándolo todo.

Eleazar había tenido pocas oportunidades en esta competencia. En las primeras dos semanas quedó vetado por haber hecho trampa en la primera dinámica del reality show; luego, fue peón en la tercera, quinta y sexta semana. Nunca ha tenido la oportunidad de ser Invitado del Capataz.

César Doroteo ha sido peón en la primera y sexta semana del reality show. Había estado cerca de ganar la competencia de El Capataz, pero nunca había ganado. Sin embargo, él sí ha sido Invitado.

En los próximos días, Teo tendrá la oportunidad de dormir en la única habitación privada de La Granja VIP, con deliciosas amenidades y una tina. También tiene la inmunidad, que le asegura una semana de permanencia en el reality. Y, en esta semana que el reto es vivir sin energía eléctrica, será la única persona que pueda disfrutar una ducha calientita en interiores.