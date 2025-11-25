¡ÚLTIMO MOMENTO! Ya tenemos a la NOMINADA por el legado de Kike Mayagoitia en La Granja VIP

Cada eliminado tiene el poder de dejar su LEGADO, ¿en qué consiste esto? Dejar en posición de nominación a CUALQUIER granjero o granjera a su gusto, ya sea por estrategia, venganza, por querer ayudar a alguien más o el motivo que sea. Y ahora al ser eliminado Kike Mayagoitia decidió nominar a Fabiola Campomanes, quien tendrá UNA OPORTUNIDAD para salvarse el próximo jueves durante el juego de la Salvación.

Kike Mayagoitia quedó nominado después de que, en el viernes de la Traición, Lis Vega decidió subirlo a él como el QUINTO nominado, esto a través del poder que obtuvo al ganar ella y su equipo el huevo dorado. Sin embargo y según el video de tentación que tuvo Kike antes de salir de La Granja VIP, todo apunta a que la mente maestra detrás de ese movimiento fue Sergio Mayer Mori, quien le habría susurrado a Lis subir a Mayagoitia.

Con una alianza entre Lis Vega, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia decidió tirar la primera piedra y darle un claro mensaje al team al que él pertenecía: "les dejé unas instrucciones, esto apenas es el inicio", y así fue como el conductor se despidió de La Granja VIP, dejando en posición de nominación a Fabiola Campomanes por PRIMERA VEZ.

¿Cuándo se abren las votaciones para la tercera semana de La Granja VIP?

Recuerda que cada miércoles después de que se vive el tenso momento de La Asamblea se abren las votaciones para que vayas a salvar a tu granjero o granjera favorita. De igual forma estos votos se cierran el domingo durante La Gala en cuanto nuestro querido conductor Adal Ramones cante este corte.

