VOTA AHORA: Paso a paso para decidir qué PEÓN va al Duelo en La Granja VIP

La Granja VIP cada martes tiene una importante dinámica: El Duelo, en donde un peón y un granjero se enfrentan CARA A CARA en un importante juego de donde el perdedor queda automáticamente en la plancha de la nominación. Anteriormente quien decidía quiénes eran los dos integrantes de La Granja que se iban al Duelo era el Capataz, esto como parte de sus privilegios, sin embargo ahora EL PODER LO TIENES TÚ, pues podrás VOTAR para mandar a un PEÓN al juego.

¿Cómo votar para mandar a alguien a El Duelo?

Tienes muchas opciones para que des tus votos para mandar a El Duelo al granjero que consideres:



Entra a lagranjavip.tv/vota Da tus 10 votos a uno o repártelos entre los granjeros que quieras mandar Envíalos y recuerda que puedes acceder a 10 votos extras

Y para dar aún más votos puedes hacer lo siguiente:



Descarga la app TV Azteca En Vivo Da click sobre el banner de las votaciones de La Granja VIP Da tus 10 votos a uno o repártelos entre los granjeros que quieras mandar Envíalos y aquí también podrás tener 10 votos extras

¿Cuándo se abre y se cierran las votaciones para El Duelo?

Las votaciones YA ESTÁN abiertas, estas se abrieron oficialmente después de que terminó La Gala de hoy donde conocimos que El Capataz de la semana sería César Doroteo, después de haber sido escogido para la competencia por el público, por lo que él escogerá al granjero que se verá cara a cara con el peón.

Estas mismas votaciones darán cierre el martes 25 de noviembre, antes de que Adal Ramones anuncie quiénes serán los que se vayan al Duelo.

¿A qué hora inicia La Granja VIP el martes?

Te recordamos que las galas de entre semana de La Granja VIP inician a las 9:00 p.m., y puedes verla a través de Azteca UNO, la app TV Azteca EN VIVO y por supuesto nuestra transmisión en el sitio web. Recuerda que también TODOS LOS DÍAS puedes disfrutar de nuestro pre-show exclusivo digital a través de esta liga.