Carlos Trejo adelanta sorpresas de La Granja VIP y lanza una inesperada promesa
El investigador compartió detalles de su llegada al reality y adelantó algunos de sus planes dentro de la competencia.
Carlos Trejo visitó Al Extremo para hablar sobre su participación en la nueva temporada de La Granja VIP. El investigador aseguró que buscará mostrar su lado más personal, más allá del personaje que lo ha acompañado durante años, y no descartó llevar a cabo investigaciones de presuntos fenómenos paranormales durante su estancia en el reality.