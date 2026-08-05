Al Extremo: gastronomía, ciencia y reportes marcan la emisión de hoy

Al Extremo llego con propuestas gastronómicas, curiosidades y hechos de actualidad. La Pura Sabrosura visitó La Madre del Caos para probar su famosa panceta, Alejandra Carvajal explicó la función de los colores del semáforo y Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre trabajos viales en Cuajimalpa y un caso que movilizó a las autoridades capitalinas.