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Alejandra Carvajal nos platica sobre el arte kirie, una tradición japonesa hecha con papel

El programa presentó una técnica tradicional japonesa que ha trascendido generaciones y disciplinas artísticas.

Alejandra Carvajal presentó en Al Extremo el kirie, una técnica tradicional japonesa de recorte de papel que surgió como una forma de crear decoraciones y adornos para templos. Con el paso del tiempo, este arte ha evolucionado e incluso ha servido de inspiración para distintos proyectos de ilustración y animación, incluido su desarrollo en México.

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