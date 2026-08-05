El “Diablo Becerril” reporta reparación vial y un hecho trágico en CDMX

En Al Extremo, Jorge “El Diablo” Becerril informó que fue concluida una reparación inconclusa en la zona de El Yaqui, en Cuajimalpa, aunque aún permanecían escombros alrededor del sitio. Además, reportó la movilización de autoridades tras el fallecimiento de una mujer, presuntamente provocado por un hombre, caso que ya es investigado por las instancias correspondientes.