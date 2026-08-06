Alberto exige que su yerno deje su casa y asegura sentirse intimidado

Alberto llegó decidido a expresar su inconformidad por la presencia de su yerno, Óscar, en su casa. Aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que viviera ahí y confesó que, debido a diversas actitudes, se siente intimidado y afectado dentro de su propio hogar. Como adulto mayor, explicó que lo único que desea es vivir con tranquilidad y considera que la convivencia se ha vuelto insostenible, por lo que espera que la situación cambie cuanto antes.