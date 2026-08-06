Alejandra defiende a Óscar y pide a su padre que no intervenga en su relación

Alejandra insistió en que su padre no debe intervenir en su relación de pareja y defendió su decisión de permanecer junto a Óscar. Además, dejó claro que no tiene intención de irse de la casa de su padre, lo que incrementó la tensión familiar. Durante el programa también se abordaron señalamientos de que Óscar la habría agredido físicamente, pero aun así Alejandra mantuvo su postura de respaldarlo, generando un intenso debate entre los presentes.