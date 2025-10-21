inklusion logo Sitio accesible
¿Qué pasa con Eleazar? Carolina Ross nos cuenta algunas intimidades de La Granja VIP

Carolina Ross nos acompañó a ‘ordeñar el chisme’ y, además de lo que nos contó, analizamos la actitud de Eleazar en La Granja VIP. ¿Se volvió enemigo público?

TV Azteca

Ordeñamos el chisme con Carolina Ross, la reciente eliminada de La Granja VIP. Además de contarnos con qué granjeros se llevó mejor, revisamos toda la polémica que está generando Eleazar, quien al parecer, cada día suma enemigos. ¡Ojo a las palabras de Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori!

