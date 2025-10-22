¿Habrá “cositas” en la suite de La Granja VIP con César Doroteo? ¡Esto reveló Sergio Mayer Mori!

La Bea y Kim Shantal sacaron su “lado periodista” en La Granja VIP y le sacaron toda la verdad a Sergio Mayer Mori y César Doroteo ahora que ambos compartirán la suite del capataz : ¡primero hubo reacciones agridulces, pero luego las aguas se calmaron y los 2 aparecieron sentados lado a lado para hablar del tema!

¿Qué veremos en la primera noche de Sergio Mayer Mori y César Doroteo en la suite del capataz de La Granja VIP?

Aunque muchas personas votaron por César Doroteo con la ilusión de ver contenido atrevido captado por las cámaras 24/7, tanto el influencer como Sergio Mayer Mori pararon en seco cualquier posibilidad de ship… ¡no veremos “cositas” ni esta noche ni en toda la semana!

A pesar de que la posibilidad de ver al capataz y a su compañero compartiendo algún momento interesante en el jacuzzi, por ejemplo, el adorable Teo dejó en claro que al menos esta primera noche sólo harán una cosa... ¡dormir, y es que el cansancio es mucho!

Sergio Mayer Mori, quien también fue entrevistado por La Bea y Kim Shantal, confirmó que su relación con Teo será sana, amistosa y sin ningún tipo de contenido morboso... ¡primero se sacó de onda con la decisión del público, pero luego se mostró más calmado!

El capataz de La Granja VIP por segunda semana consecutiva adelantó que, en efecto, esta primera noche se dedicarán a dormir y tal vez en los siguientes días si haya algún tipo de conversación entre ellos, ¡pero sin llegar a “algo más”!

En medio de la sanción de Jawy Méndez , quien pasará la noche en vela para impedir que la fogata se apague, tanto Teo como Sergio Mayer Mori también nos regalaron muchísimo chismecito de alto nivel... ¡pero eso sí, sin picardías!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: