¡Adiós, sonrisas! Teo dormirá en la suite del capataz de La Granja VIP y así reaccionó Sergio Mayer Mori

El público de La Granja VIP que no se pierde un solo minuto de las transmisiones 24/7 habló con sus votos y escogió a César Doroteo como la celebridad que dormirá con Sergio Mayer Mori todas comodidades de la habitación del capataz, algo que por cierto no le agradó mucho al joven.

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer Mori a la victoria de César Doroteo?

Sergio Mayer Mori ya le había adelantado a Teo que lo iba a nominar junto con Lis Vega , decisión que el influencer aceptó sin respingar; de hecho, aseguró bastante confiado en que él ya estaba listo para pasar varias semanas en la cuerda floja.

Con lo que no contó el capataz de La Granja VIP fue con que más de 2 millones de personas votarían por que Teo se convirtiera en su compañero de cuarto a pesar de que él no deseaba eso, y eso se vio confirmado en su cara de decepción que no pasó desapercibida para nadie.

Ya en la intimidad de la suite, Sergio Mayer Mori no pudo evitar expresar su incomodidad con el resultado de la dinámica que, por cierto, dejó a Lis Vega como una de las nominadas del reality:

"¿Quieren saber mi opinión? Ya lo dije allá afuera pero me pareció muy mal jugado de su parte, un poco ridículo (…) por lo menos lo hubieran escogido ayer, eso hubiera tenido más sentido”, declaró el capataz ante las cámaras 24/7.

“Lo que me cala no es dormir con César, pero lo que no me gusta es que me quieran ver la cara de tonto”, concluyó.

