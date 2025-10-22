Sandra Itzel lanzó una fuerte advertencia sobre la próxima Asamblea de La Granja VIP: ¿nominará a Lis Vega?

En La Granja VIP las tensiones no paran y todo indica que la próxima Asamblea podría desatar un nuevo enfrentamiento. Sandra Itzel, quien en este mismo martes protagonizó un tenso cruce con Lis Vega, lanzó una advertencia que ya tiene a varios granjeros y espectadores especulando sobre su próximo movimiento.

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la próxima Asamblea?

Durante una charla con El Patrón, Omahí y Kike, mientras esperaban la Gala del martes, Sandra soltó una frase que dejó claro que ya tiene planeado su siguiente paso, el cual será su jugada del miércoles que sorprenderá a todos. Aunque no reveló nombres, sus palabras llegan justo después del choque que tuvo con Lis Vega, quien abiertamente le expresó que no confía en ella ni quiere tenerla cerca.

La tensión no se disolvió tras esa conversación. De hecho, Sandra se mostró molesta con otros granjeros, al expresar que ha sido señalada injustamente. Desde su punto de vista, ella ha actuado con sinceridad, pero siente que su actitud ha sido malinterpretada y que se le adjudican intenciones que asegura no tener.

¿Sandra Itzel nominará a Lis Vega en La Granja VIP?

Con el antecedente tan reciente del distanciamiento entre ambas, todo apunta a que Sandra podría dirigir su voto contra Lis en la próxima Asamblea. Si eso ocurre, sería una jugada fuerte y directa, que podría dividir aún más a los equipos dentro de La Granja VIP.

Lo cierto es que el ambiente se ha vuelto más denso con cada día que pasa, y las estrategias empiezan a salir a la luz. Algunos participantes han optado por callar, otros por soltar todo frente a las cámaras. Sandra, por su parte, parece estar lista para moverse con decisión.

La pregunta que queda es si su estrategia la fortalecerá dentro del juego o si podría volverse en su contra. Mientras tanto, la tensión entre ella y Lis Vega sigue creciendo, y todo indica que la próxima Asamblea no dejará indiferente a nadie.

