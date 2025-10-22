Sandra Itzel se quiebra en el tocador de La Granja VIP en medio del llanto: “Estoy sola”

Sandra Itzel se aisló en el tocador de La Granja VIP luego de que Lis Vega reiterara que “no quiere su energía”, y mientras otras celebridades ayudaban a Jawy Méndez a prender la fogata que deberá mantener encendida toda la noche ella abrió su corazón y, en medio de las lágrimas, reconoció que se siente sola... ¡pero ni así se rendirá!

¿Cómo reaccionó Sandra Itzel tras su confrontación con Lis Vega en La Granja VIP?

Sandra Itzel aprovechó que sus compañeros salieron a conocer a la nueva vaca de La Granja VIP y a acompañar a Jawy Méndez a prender la fogata para tener un momento a solas con las cámaras 24/7 del reality en el que aceptó que la actitud de Lis Vega sí la afectó mucho.

“Creo que el hecho de que me haya dicho: ‘Tú no me has hecho nada, simplemente no quiero tu energía porque no te creo’, eso habla de ella, no de mí, y me siento tranquila por eso”, explicó.

Sandra Itzel, visiblemente conmovida, aceptó que luego de una semana de juego el verdadero carácter de varias celebridades comenzó a salir a flote en La Granja VIP y eso significó un duro golpe de realidad para ella:

“Como siempre lo digo, hay muchos lobos disfrazados de oveja, muchos, y yo genuinamente tengo un corazón noble y bueno (…) obviamente me doy cuenta que estoy sola, que todas esas personas que te dicen querer aquí adentro cuando se trata de otra persona que también quieren, pues te pueden dar la espalda”.

Para Sandra, sólo hubo 3 personas que le mostraron apoyo tras las palabras de Lis Vega: “Solamente recibí el abrazo de 3 personas: de Lolita, de Bea y de ‘Patrón’, y eso me hace tener muy en claro la situación del juego (...) literalmente me siento sola, sola, sola”, explicó.

Al final, Sandra Itzel le pidió apoyo a su fandom porque es consciente de que las nominaciones no tardarán en llegar a ella: “En un mundo lleno de basura, una persona buena es considerada como falsa”, concluyó.

